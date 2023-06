LIVE Giro di Svizzera 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | si riparte con un grande dolore nell’anima Bahrain | Tudor ed Intermarché abbandonano

Leggi su oasport

(Di sabato 17 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.40 Tanti i corridori che hanno deciso di abbandonare la corsa in seguito al tragico decesso di Gino Mäder. In particolare il teamVictorious, squadra dello svizzero, ha deciso di non ripartire. Si sono accodate alla decisione poiPro Cycling Team ed– Circus – Wanty. Altri corridori hanno deciso di abbandonare: Arnaud Demare, Miles Scotson (Groupama FDJ), Mauro Schmid (Soudal QuickStep), Julius van der Berg, Tom Scully (EF Education EasyPost). 12.35 L’organizzazione deldiha comunicato che la corsa continua regolarmente fino alla fine con i seguenti accorgimenti: I tempi per la classifica generale verranno presi sotto lo striscione dei -25 km al traguardo. I traguardi intermedi non ...