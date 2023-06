LIVE Giro di Svizzera 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | nessun uomo in fuga 80 km all’arrivo

(Di sabato 17 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 Cambio bici per Wout Van Aert (Team Jumbo Visma). Il belga però sta tornando subito sotto al gruppo. 15.08 Il gruppo è ai piedi della terza salita di giornata, l’Engishalden, un’asperità di 2.9 km al 5.6% di pendenza media, con punte attorno all’8% di pendenza. 15.05 Mancano 80 km. Il gruppo viaggia compatto, con diverse squadre davanti a dettare l’andatura. 15.02 Ricordiamo che gli organizzatori deldihanno scelto di prendere il tempo di questaai -25 km d, e quindi ai piedi dell’Ottenberg, ultima salita di giornata. 14.59 Questa è la classifica degli scalatori, dopo le prime due salite di giornate: 1 EENKHOORN Pascal 44 2 HIGUITA Sergio 28 3 AYUSO Juan 26 4 GALL Felix 24 5 ...

LIVE Giro di Svizzera 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si riparte con un grande dolore nell'anima OA Sport

