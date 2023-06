LIVE Giro di Svizzera 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | nessun uomo in fuga 100 km all’arrivo

(Di sabato 17 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.42 Dopo l’Eichbergstrasse i corridori affronteranno una breve discesa, per poi attraversare un continuo saliscendi fino ai piedi dell’Engishalden, una salita di 2.7 km al 5.6%. 14.39 Silvan Dillier (Alpecin Deceuninck) transita per primo in vetta all’Eichbergstrasse, dopo esser passato già in terza posizione sulla prima salita di giornata. 14.36 Manca circa un chilometro alla vetta della seconda salita di giornata. Il gruppo procede sempre compatto, trainato dagli uomini della Trek-Segafredo. 14.33 Il primo azzurro nella classifica generale è quindi diventato al momento Mattia Cattaneo (Soudal-Quick Step) in trentunesima posizione, a 31.50 di ritardo dalla maglia gialla di Mattias Skjelmose. 14.30della quintail migliore italiano in classifica era Antonio ...

... che allatta l'agnellino Fiocco di Neve (le immagini fecero ildel mondo), che presenta "Peter"...ultimi anni in famiglia" Lara salvata da un'accumulatrice di cani e proposta per l'adozione, i ...Il corpo inoltre ha la stabilizzazioneview (correzione digitale delle vibrazioni dell'... mentre i tempi e gli ISO possono essere anche lasciati in automatico ) inper l'Italia La prima ......24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 15:55 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA ) Ciclismo -del ...

LIVE Giro di Svizzera 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si riparte con un grande dolore nell'anima OA Sport

MotoGP: Bagnaia scatta dalla pole davanti a Marini e Miller, mentre la seconda fila è tutta Ducati con Zarco 4° su Bezzecchi e Martìn. Marquez 7° in griglia nonostante due cadute in qualifica, Quartar ...MotoGP: Pecco è il migliore in qualifica e si prende la 15a pole della sua carriera in MotoGP, Marini e Miller in prima fila con Zarco 4° su Bezzecchi e Martìn. Marquez cade una volta in Q1 e due in Q ...