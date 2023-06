LIVE Giro di Svizzera 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto 40 km all’arrivo

(Di sabato 17 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.04 Mancano poco meno di 40 chilometri. 16.01 Come facilmente prevedibili sono gli uomini della Alpecin Deceuninck a tagliare per primi il traguardo dello sprint intermedio. 15.58 Ilin questo momento è tirato dagli uomini della Alpecin Deceuninck. Molto probabilmente saranno loro a transitare per primi sotto il traguardo volante d Braunau. 15.55 Mancano circa 3 km allo sprint intermedio di Braunau. 15.52 La maglia verde quest’è sulle spalle di Wout Van Aert, che ha 16 punti di vantaggio su Mattias Skjelmose (Trek Segafredo). Ricordiamo che verranno assegnati punti per la classifica a punti, ma molto probabilmente come fatto già sui gran premi della montagna ilpasserà. 15.48 Mancano 50 ...

... 5° Alonso Lopez, 6° Sam Lowes, incolpevole traino di Acosta nelveloce dello spagnolo. Forse ... Ecco tutte le sue magie in qualifica in MotoGP GP GERMANIA, LA SPRINT INSTREAMING 1) GP QATAR ...Buon quarto posto per Marini, quindi Zarco quinto davanti a Binder : scintille tra i due, con un contatto ad alta velocità nell'ultimoe conseguenti polemiche. Settimo posto per Bezzecchi, nella ...... che allatta l'agnellino Fiocco di Neve (le immagini fecero ildel mondo), che presenta "Peter"...ultimi anni in famiglia" Lara salvata da un'accumulatrice di cani e proposta per l'adozione, i ...

LIVE Giro di Svizzera 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si riparte con un grande dolore nell'anima OA Sport

MotoGP Gp Germania Sachsenring Sprint Race - Jorge Martin ha dominato la Sprint Race del Gran Premio di Germania, settimo appuntamento del Motomondiale 2023 corso al Sachsenring. Il pilota del Team Pr ...Fai clic sull'icona dell'estensione per il blocco annunci installata sul tuo browser. In genere l'icona si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo. Potrebbero essere installati più blocchi ...