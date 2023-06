LIVE Giro di Svizzera 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel da solo in testa

(Di sabato 17 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.39 Al momento è in atto un braccio di ferro trae Van Aert. Il belga è l’unico che tira nel gruppo all’inseguimento del campione del mondo. 16.38 I corridori in questo momento stanno affrontando la discesa dell’Ottenberg. Gli ultimi 10 km saranno un continuo saliscendi. 16.36 Mancano 15 km all’arrivo. 16.35 Van Aert guida il gruppo degli inseguitori. Raggiunto rapidamente Berhe. 16.34 Prova ad inseguirlo Berhe (Team Jayco Alula). 16.34 Scatto di! 16.33 Van Aert ricuce sul duo composto da Battistella e Powless. 16.32 Scatto di Battistella poco dopo lo scollinamento. Lo segue solamente Powless. 16.31 Prova ad allungare Vermaerke (Team DSM), ma viene subito inseguito da Narvaez ed Evenepol. 16.30 Si è formato un gruppetto di una quindicina di corridori, tra ...

14/15 - Penultimocon Martin (Ducati Prima Pramac) che precede Bagnaia (Ducati), Miller (KTM), Marini (Ducati VR46) e Binder (KTM). 13/15 - Decimo dopo decimo, il vantaggio di Martin (Ducati ...... 5° Alonso Lopez, 6° Sam Lowes, incolpevole traino di Acosta nelveloce dello spagnolo. Forse ... Ecco tutte le sue magie in qualifica in MotoGP GP GERMANIA, LA SPRINT INSTREAMING 1) GP QATAR ...Buon quarto posto per Marini, quindi Zarco quinto davanti a Binder : scintille tra i due, con un contatto ad alta velocità nell'ultimoe conseguenti polemiche. Settimo posto per Bezzecchi, nella ...

MotoGP: Jorge padrone di un ritmo incredibile, vince in solitaria davanti a Pecco e Miller, che porta la KTM sul podio. 4° Marini davanti a Zarco, autore di un sorpasso estremo su Binder. Marquez 11° ...