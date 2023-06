LIVE F1 | GP Canada 2023 in DIRETTA | tutto pronto per le qualifiche | corsa contro il tempo per la vettura di Sainz

Leggi su oasport

21.47 A Montreal in 20 occasioni (48,8%) il vincitore è partito dalla pole position. A Montreal in 27 occasioni (65,9%) il vincitore è partito dalla prima fila. Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio diè Jacques Laffitte, che nel 1981 si impose partendo 10°. Curiosamente, per ben due volte è capitato che il pilota passato per primo sotto la bandiera a scacchi non abbia vinto la gara. Oltre a quanto accaduto nel 2019, quando Sebastian Vettel venne penalizzato per una (presunta) manovra ostruzionista ai danni di Lewis Hamilton, esiste anche il precedente del 1990. In quel caso Gerhard Berger aveva ricevuto un minuto di penalità per partenza anticipata. 21.44 Guardando alle pole position, si nota come anche questa graduatoria sia comandata ex aequo da Michael Schumacher ...