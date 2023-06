LIVE F1 | GP Canada 2023 in DIRETTA | Ferrari vuole avvicinarsi alla Red Bull | pista bagnata a Montreal

Leggi su oasport

(Di sabato 17 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.22 A proposito di Gilles Villeneuve: Charles Leclerc ha deciso di onorare l’ex pilota canadese scomparso nel 1982 con un casco speciale in questo weekend, per ricordare un esponente che è entrato nella storia della. 18.18 Anche sulle pole position comandano Michael Schumacher e Lewis Hamilton, entrambi capaci di partire per sei volte dtesta della griglia. Il tedesco è scattato davanti a tutti nel 1994, 1995, 1997, 1999, 2000, 2001; il britannico invece lo ha fatto 2007, 2008, 2010, 2015, 2016, 2017. 18.14 I piloti più vincenti in assoluto sul circuito Gilles Villeneuve sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton, capaci di imporsi 7 volte a testa. Le affermazioni del teutonico sono datate 1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004. Quelle del britannico sono arrivate ...