L’Italia non riesce a rinnovarsi | anche i vertici federali sono preoccupati Gazzetta

(Di sabato 17 giugno 2023) Finito il campionato si apre la fase degli impegni nazionali.di Mancini ha disputato la prima partita contro la Spagna in semifinale di Nations League, perdendo 2-1. Il gol della vittoria spagnola è arrivato a pochi minuti dal 90? grazie a Joselu che, compliceuna doppia deviazione, ha beffato Donnarumma. Mancini non ha nascosto però le sue colpe, ai microfoni nel post partita ha subito ammesso che lui in primis poteva e doveva fare di più. Adessosi giocherà la finale per il terzo posto contro l’Olanda. Luigi Garlando sullacommenta le scelte di Mancini: “Ma i risultati, forse, nonstati la parte peggiore della zucca. Ha inquietato di più l’incapacità della Nazionale di, ringiovanire, evolversi.per colpa dei ...

... perché queste regole 'le abbiamo provate,hanno funzionato e hanno portato a effetti disastrosi per'Ue'. "Da ricovero coatto", Salvini tuona contro la stangata dell'Euro 7, con il ...... sottoscritte in passato dall'e quindi già vincolanti. Una ... Una a livello Onu,'altra del Consiglio d'Europa' ed 'entrambe ... Dunque 'i dirigentifirmano perché devono fare troppe cose, e ...Intanto, come segnalano gli psicologici in tuttain vista ...in vista della prima prova scritta del 21 giugno 2023 cresce'... per la validità dell'anno scolastico 2022/2023è necessario il ...