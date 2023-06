L’Inter non molla Mulattieri | la situazione

Il 4 - 3 - 3 costringe, inoltre, Dumfries a restare un po' troppo bloccato dietro,esaltandone di certo le qualità in un momento che vede'esterno dell'già al top.benissimo ......Materazzi in un'intervista al Daily Mail ha duramente attaccato'...Mail ha duramente attaccato'ex compagno di squadra all'... come fratelli, ma quel giorno ha fatto qualcosa cheavrebbe ...Il calcio però oggi è molto dinamico: ioho motivi per andarmene, ma i calciatori vanno e vengono.". "Lo ripeto, amoe sono felice di indossare la maglia nerazzurra, ma bisogna vedere ...

"La tecnica": Rodri-gol, l'account Champions League spietato con l'Inter Tuttosport