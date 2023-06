Lino Lardo | “Vogliamo che questo Europeo duri ancora a lungo”

(Di sabato 17 giugno 2023) Contro Israele serviva una risposta ed è sicuramente arrivata quella giusta, ovvero la vittoria (68-88). L’Italia si è presa il secondo match dei gironi del Women’s Eurobasket e ora le azzurre sono praticamente certe di partecipare allo spareggio. Intanto ieri, al termine della sfida che ha visto Cecilia Zandalisini come grande trascinatrice e autrice di 33 punti, il coachha parlato ai microfoni della stampa. Queste alcune delle sue dichiarazioni.: “Contento di come abbia reagito la squadra” Crediti foto: Italbasket FacebookQueste dunque le parole pronunciate dal tecnico ai microfoni della Federazione al termine del success contro Israele: “Dopo la brutta sconfitta di ieri avevamo tanta pressione sulle nostre spalle, sono contento di come la squadra abbia reagito in un momento così ...

La cestista bronese, star delle azzurre, segna 33 punti (massimo in carriera in Nazionale) e trascina le compagne al successo ...