Lino Guanciale in scena con i funerali di Napoleone nel giorno dei funerali di Berlusconi

(Di sabato 17 giugno 2023) A Napoli con "La morte di Dio" per il Campania Teatro Festival - L'attore:"Siamo tutti orfani, chi lo idolatrava e chi lo disprezzava" - L'autore Davide Sacco: "Affrontiamo il tema della morte dei padri, anche di quelli della patria" Il funerale di, grande personaggio divisivo, in– al teatro Politeama di Napoli per il ‘Campania Festival’ – nello stessoin cui nel duomo a Milano si svolgevano le esequie di Silvio, anche lui grande personaggio divisivo… “Questo parallelo ha attraversato la mia mente in palcoscenico – confessa, protagonista di ‘la morte di Dio’, alla AdnKronos – Era impossibile evitare questo riferimento: non solo la politica ma anche la vita stessa italiana perde un protagonista, produttore di ...

Due prime assolute, domani e mercoledì, ai teatro Mercadante e Politeama di Napoli: il 'Circus Don Chisciotte' diretto da Antonio Latella e 'La morte di un Dio' con Lino Guanciale. 'La morte di Dio' di Davide Sacco, a Napoli per il 'Campania Teatro Festival' per la direzione artistica di Ruggero Cappuccio. Parigi, 15 dicembre 1840.

