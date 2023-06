L’incredibile storia di Lona Lases | il comune trentino senza sindaco

(Di sabato 17 giugno 2023) Roma, 17 giu –ha rinunciato da tempo al. In un’Italia in cui l’astensionismo elettorale ha raggiunto livelli record, questo piccolorecita il ruolo di capitale nazionale., ilnon ha il, e qualcuno ha scritto addirittura che “non ha politica”. Il paesino di circa 900 anime avrebbe proprio rinunciato alla politica, quasi come a dire: “da qualche parte alla fine è successo davvero“.Ne è un esempio un articolo pubblicato su Today dal titolo “Il paese che ha deciso di fare a meno dei politici”. Si tratta, francamente, di un’esagerazione. Nonostante...

"Ho stravolto i loro pezzi, e la cosaè che ne sono ... mi sentivo blasfemo: ma a lui è piaciuto come ho riarrangiato'... Un po' d'invidia c'è per chi vive una bella". Non ha ...Sembrache un tempo, nemmeno troppo lontano, le serie ...di New Orleans all'indomani di una tragedia che ricordaa ... è unan cui vale la pena immergersi. Su Prime Video. 16. Sex ...... la Sala degli Staffieri o delle Virtù (consoffitto ... sfarzosa e orgogliosa di sfoggiare' Allegoria della Pace di Jan ... Il tour nelladei Savoia non è finito e coinvolge anche il ...