L' incidente di Roma | un testimone | La Lamborghini degli youtuber sfrecciava dalla sera prima

(Di sabato 17 giugno 2023) Video analizzati fotogramma per fotogramma, pc e telefoni al setaccio, accertamenti sull'auto. Gli inquirenti proseguono gli accertamenti sull'che mercoledì aè stato la vita a un bimbo di cinque anni. Manuel, questo il suo nome, era in macchina con la mamma e la sorellina. La loro...

Leggi anche, è caccia ai video sugli smartphone degli Youtuber. Autopsia sul corpo del piccolo Manuel, il testimone: 'La Lamborghini la sera prima era all'Infernetto'...Un tragicoha gettato un'ombra su TheBorderline, un gruppo di giovani YouTuber che ha guadagnato popolarità con i loro video di sfide e scherzi. La domanda è: quanto ...leggi anche, il 20enne alla guida del Suv positivo ai cannabinoidi FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Lazio, fiori e messaggi per il bimbo morto a Casal ...

Incidente Roma, testimone: "Filmavano le auto distrutte e ridevano" | I genitori dei cinque youtuber: "Solo una bravata" TGCOM

Sono dure le parole del ministro Matteo Salvini, nei confronti degli youtuber che si sono schiantati in Lamborghini a Roma. Secondo le ultime indiscrezioni ... Il primo fra tutti, immortalato nelle ...A seguito dell’incidente di Casal Palocco, molti dei colleghi e amici influencer dei The Borderline hanno preso parola online in solidarietà ...