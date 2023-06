Limiti di velocità - Da luglio tutta Bologna o quasi a 30 km h

Leggi su quattroruote

(Di sabato 17 giugno 2023) Lo avevano preannunciato, ora sarà così: dasarà la prima grande città italiana a introdurre un limite digeneralizzato di 30 km/h. Una scelta bocciata di recente dalle consultazioni condotte in dieci città svizzere, ma che il sindaco di quella emiliana auspica invece che diventi presto una legge nazionale. Aè prevista una fase di transizione, daa gennaio del 2024, quando scatteranno anche le sanzioni per chi supererà il limite. Mesi che saranno utilizzati per installare la bellezza di 500 segnali verticali e 300 grandi bolli sull'asfalto, sostenendone i relativi costi (l'investimento complessivo sarà di ben 24 milioni di euro), organizzando anche corsi per spiegare ai cittadini quello che viene definito un cambiamento di cultura. A salvarsi dalla drastica ...