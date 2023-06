L’Ilva esce dal Pnrr | l’unica soluzione è riaccendere l’Afo5

(Di sabato 17 giugno 2023) Taranto. Da queste pagine siamo stati i primi, sin dal 2020, a dire che il progetto per la costruzione in Ilva di un impianto di preridotto (semilavorato siderurgico) da sostituire al carb... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

È la stessa fabbrica,di Bagnoli, di cui racconta la fine ... Vincenzina deve rinunciare agli studi universitari, che'... Da qua nonpiù nessuno." Ma non è questa'unica "presa di ...E riconoscere il voto chedalle urne e la stabilità del ... Meloni dopo'intervista ha ricevuto i sindacati metalmeccanici, che ... che le hanno consegnato un documento sul dossier. Secondo ...... "Non vorremmo affrontare un'altra storia come quella dell', ... pari al 20 per cento del Pil, ma'Italia non'ha mai ... però quando sidalla cronaca e si cerca di comprendere le tendenze più ...