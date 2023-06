L’ile Douce – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 17 giugno 2023)Via Luigi Porro Lambertenghi, 15 – 20159Tel. 02/49780658 Sito Internet: www.ile.it Tipologia: pasticceria Prezzi: caffè 1€, cappuccino 1,80€, croissant 1,80€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Ileè un punto di riferimento per la colazione milanese, grazie alla scrupolosa attenzione che viene posta nella selezione degli ingredienti e al “savoir faire” che è riuscito a far apprezzare a tutti i clienti la pasticceria di stampo francese che ne caratterizza l’offerta. Molto ricche le opzioni per il primo pasto mattutino, che vanno dai croissant come il pain au chocolat, quelli farciti con crema pasticcera, cioccolato, marmellata ad alcune specialità di pasticceria francese quali il Kouign Amann bretone o il flan alla vaniglia. Ottimi anche i biscotti al burro ...