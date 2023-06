Libero Mail e Virgilio Mail down | aggiornamenti del 17 giugno ore 9

(Di sabato 17 giugno 2023) Molti italiani continuano a non aver accesso ai servizi di posta elettronica @e @. Anche oggi infatti, la situazione resta invariata; al momento in cui vi scriviamo, persone fisiche, aziende e professionisti che usano i servizi di posta elettronica legati ahanno ancora problemi di accesso. Italiaonline SpA, la Internet Company proprietaria di, aveva comunicato il 14che ilai servizi diera dovuto ad un intervento di “manutenzione evolutiva”; nel frattempo però, come già ...

L'ingresso èe gratuito ma, per organizzare i gruppi, è consigliata la prenotazione chiamando in ore mattutine lo 015 766221 oppure scrivendo unaa fabbricadellaruota@gmail.com . c.s. ...Un giornalismoda censure. SOSTIENICI Lascia questo campo vuoto Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e -nel box qui sotto: Nome * ...... circa 40, che rinunciano alle vacanze per mettere a frutto il loro tempo". Nello stile di ... Condividi: WhatsApp Telegram Tweet E -Altro Condividi su Tumblr Pocket Stampa

Nessuno sa quando le mail di Libero e Virgilio torneranno a funzionare AGI - Agenzia Italia

Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it.Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it.