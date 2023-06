Libero e Virgilio ancora in tilt dopo quattro giorni | la posta elettronica dei due provider resta inaccessibile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) Continuano i disservizi segnalati per gli account didi, che da ormai 4risultano inaccessibili agli utenti di tutta Italia. Il down dei dueè stato segnalato mercoledì 14 giugno, e nella homepage di entrambi i server era comparso un messaggio che annunciava un intervento di manutenzione evolutiva in corso. Ma i problemi non sarebbero stati risolti, visto che “nelle ultime ore si è verificatainstabilità all’infrastruttura e-mail che ci costringe prudenzialmente a non poterriaprire il normale flusso” per entrambi gli account: è quanto si legge in una nota di Italiaonline che – scusandosi con gli utenti per i disagi provocati – ha anche assicurato che “i tecnici stanno continuando a ...