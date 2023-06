Libere in Canada | Sainz e Leclerc Sensazioni positive

(Di sabato 17 giugno 2023) Trezo e quinto tempo per i due piloti della Ferrari a Montreal MONTREAL () - Il venerdì del Gran Premio delè stato ridotto per quanto riguarda il tempo in pista ma la Scuderia Ferrari è comunque riuscita a completare buona parte del lavoro che aveva programmato. La prima sessione è dur

Il Gran Premio delha vissuto un inizio di weekend sicuramente particolare, con la prima sessione di provepraticamente non disputata e la seconda allungata di 30 minuti e poi colpita da una pioggia ...La seconda posizione di George Russell nelleinchiude l'uno/due Mercedes nel venerdì di Montreal. I due piloti del team anglo/tedesco hanno stravolto il programma rispetto al solito, optando per la simulazione passo gara a inizio ...Lewis Hamilton è stato il pilota più veloce nella prima giornata di provea Montreal. Il Gran Premio delin programma domenica potrebbe presentare diverse sorprese, a cominciare dalle qualifiche di questa sera, previste sotto abbondante pioggia, almeno così ...

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) - Il venerdì del Gran Premio del Canada è stato ridotto per quanto riguarda il tempo in pista ma la Scuderia Ferrari è com ...Formula 1 | Analisi prove libere in Canada: la Ferrari vola con le medie, Verstappen sornione “Non è stata una giornata ideale, non abbiamo potuto girare nelle FP1, ma credo sia stato lo stesso per ...