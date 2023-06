LibDem | Paita Iv | ' lista unitaria alle europee fondamentale'

(Di sabato 17 giugno 2023) Roma, 17 giu (Adnkronos) - "Obiettivoper Italia Viva è andareelezionicon unaall'interno della famiglia politica di Renew Europe". Lo ha ribadito la coordinatrice nazionale di Italia biva Raffaellaall'assemblea dei Liberali democratici europei a Bologna. "Dobbiamo essere uniti, mantenere vivo il dialogo, costruire la casa comune dei riformisti, dare una alternativa - ha aggiunto - recuperare una visione di paese e di Europa che non sia quella dell'assistenzialismo e del populismo".

