Lgbtqi+ | da Torino a Catania l' Onda Pride attraversa dieci città

Sono dieci le città che oggi vengono attraversate dall'Onda pride, la grande manifestazione a sostegno dei diritti delle persone+. È giornata di pride a, Bari, Bergamo, Catania, La Spezia, Mantova, Civitanova Marche, Parma, Treviso e Varese. "Ancora una straordinaria giornata di mobilitazione", dichiara Gabriele ...... in nome, per alcuni, di un'inutile e superficiale unità+. Per noi, c'è solo una scelta, oltre a quella di non andare affatto "andare alPride con le bandiere, quelle che vogliamo'. ...... punto di riferimento della comunità+ della città, e a dieci minuti dalla Stazione Centrale, punto d'inizio della parata del Pride. Sarà un caso '. 2.PRIDE - ACCADEMIA ALBERTINA ...

La Cassazione rigetta il ricorso di Silvana De Mari, definitiva la condanna per le offese alla comunità LGBTQI+ Quotidiano Piemontese

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ex medico di Torino ( è stata radiata nei giorni scorsi) Silvana De Mari contro la senteza di condanna per le parole che in più occasioni la donna a ...Dicono che… Stefano Lo Russo abbia disertato la conferenza stampa sul Pride di Torino per evitare l’imbarazzo di qualche domanda sul mancato patrocinio della Regione Piemonte, lasciando al suo assesso ...