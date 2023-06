Leicester | Maresca | «L’obiettivo è giocare nel migliore modo possibile»

A favorire la possibile operazione tra Juve e, naturalmente, può essere la dolorosa retrocessione delle Foxes - che oggi hanno ufficialmente annunciato l'arrivo in panchina di Enzo-...L'ex allenatore del Parma, nonché fresco campione d'Europa con il Manchester City, Enzoriparte da una nuova esperienza da allenatore. È ufficiale l'ingaggio da parte deldel tecnico 43enne, collaboratore tecnico di Pep Guardiola alla guida dei Citizens in quest'ultimo ...Ha studiato 2 anni al tavolo con Guardiola e ora è pronto per prendersi la sua rivincita. Enzoproverà a ripartire daper dimostrare a tutto il mondo che ha le stimmate del grande allenatore. D'altronde nelle sue prime mezze esperienze italiane non ha mai davvero avuto l'...

Da Guardiola al Leicester: ecco la nuova missione di Maresca La Gazzetta dello Sport

Il vice allenatore di Maresca al Leicester sarà Roberto Vitiello. I due hanno giocato insieme al Palermo dal 2014 al 2016.Maresca: «Leicester grande club, l’obiettivo è giocare nel miglior modo possibile». L’ex giocatore della Juve si presenta Maresca, ex giocatore della Juve e vincitore della Champions League da vice di ...