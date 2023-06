Lecco - Foggia | il pronostico | il segno Gol è quotato 1 71

Siamo arrivati alla fine, stavolta è decisiva. Finale playoff di ritorno, c'è: fischio d'inizio domenica alle 17.30. Nella gara d'andata allo Zaccheria la squadra di Foschi si è imposta 2 - 1 grazie a una rete all'87' su punizione di Lepore. In caso di parità di ...Le probabili formazioni di(3 - 5 - 2): Melgrati; Lepore, Bianconi, Celjak; Galli, Zuccon, Girelli, Zambataro, Tordini; Pinzauti, Buso.(3 - 5 - 2): Dalmasso; Leo, Kontek, ...La finale di ritorno dei playoff trasarà una grande festa di pubblico. Il calcio d'inizio dell'ultimo atto della Serie C 2022/23 è in programma domani alle 17:30 allo stadio "Rigamonti - Ceppi". Prima del via sul terreno ...

Non mi sono minimamente preoccupato e non lo farò adesso, mi fa sorridere il vedere un senatore che si preoccupa di Foggia-Lecco con tutti i problemi che ci sono. Deve raccontare a 60 milioni di ...Le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore del Lecco, Luciano Foschi, alla vigilia della finale playoff di Serie C contro il Foggia di Delio Rossi.