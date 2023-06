Lecco - Foggia | Foschi spegne le polemiche | ' Non me ne frega un c'

(Di sabato 17 giugno 2023)- " Di tutte questenon me neun c*** ". Così l'allenatore del, Luciano, commenta in conferenza stampa il match di ritorno della finale playoff di Lega Pro tra i ...

Così l'allenatore del, Luciano Foschi , commenta in conferenza stampa il match di ritorno della finale playoff di Lega Pro tra i lombardi e ildopo la vittoria per 2 - 1 dei 'blucelesti'...2 (ore 20.30) Finale di ritorno dei playoff di Serie C. Si riparte dall'1 - 2 in favore dei lariani, firmato Pinzauti e Lepore in risposta al gol iniziale di Leo. In caso di parità al ...Siamo arrivati alla fine, stavolta è decisiva. Finale playoff di ritorno, c'è: fischio d'inizio domenica alle 17.30. Nella gara d'andata allo Zaccheria la squadra di Foschi si è imposta 2 - 1 grazie a una rete all'87' su punizione di Lepore. In caso di parità di ...

Il tecnico dei lombardi commenta in conferenza stampa i presunti torti arbitrali subiti dai rossoneri nella gara di andata della finale playoff per la promozione in Serie B: le sue parole ...Il direttore sportivo ed ex calciatore Simone Grillo, intervistato da TuttoC.com, parla dell'ultimo atto della lunga stagione di Serie C: "Sarà una finale dove la ...