Leccemania | Baroni e rosa | la società decide cosa fare da “grande”

(Di sabato 17 giugno 2023) Dopo due settimane di festa, lasi muove per programmare il futuro per la seconda stagione in Serie A, risultato ottenuto per...

Oltre alla giovane età, la rosa a disposizione diha un vasto numero di esordienti che si sono trovati a lottare contro l'incubo della retrocessione che spesso richiede più esperienza per non '...Infatti, dopo il rigore parato da Falcone cambia il match e se ne accorge ancheche, insieme a Pezzella stava facendo entrare Helgason per poi cambiare idea con Colombo . Mai cambio fu più ...A giocare brutti scherzi sarà l' età giovane di gran parte della rosa e l'inesperienza della stessa cui , bisogna ammettere, anchesembra non aver trovato la quadra per venirne fuori. Infatti, ...

A meno di sette giorni dalla fine del campionato che ha decretato (già con una giornata di anticipo) la salvezza del Lecce, porta un altro importate risultato che è la conquista dello Scudetto Primave ...