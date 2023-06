Lecce | il ds Trinchera conferma | 'Il Milan ha controriscattato Colombo'

Conferenza stampa in casaal Via del Mare con Pantaleo Corvino e Stefanoprotagonisti. Parlando alla stampa, i due dirigenti hanno fatto il punto anche in chiave mercato tra prima squadra e Primavera. Non è ...La squadra maggiore ha centrato la salvezza ed è la prima volta, quest'anno, che ilraggiunge ...voci definisce la consistenza del budget nel quale lui e il direttore sportivo Stefano...... delegato dalla presidente del circolo Ilaria. La Puglia si distingue anche per un altro ...le Buone pratiche di gestione della costa nella categoria integrità del paesaggio al Comune di...

Lecce, Trinchera: "Il Milan ha controriscattato Colombo, aspettiamo per Falcone" TUTTO mercato WEB

Frizzante conferenza stampa per i due uomini-mercato del Lecce che hanno parlato della squadra che verrà, a partire dall'allenatore. Rinnovati i contratti con Coppitelli (Primavera) e Schipa (U18). LE ...Stefano Trinchera è intervenuto ai microfoni della sala stampa per fare il punto sul futuro in casa Lecce. Queste le ...