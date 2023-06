(Di sabato 17 giugno 2023) Nell’ultimo mese le democrazie europee hanno deliberato in forma unitaria decisioni capitali sulla condotta di guerra della Federazione Russa e la difesa del. Esse non riguardano solo il vitale sostegno logistico e militare offerto dagli europei alla resistenza Ucraina, tanto decisivo quanto lo è quello fornito dagli americani (Canada incluso). Riguardano invece due decisioni politiche che dimostrano la maturazione collettiva realizzata, in tutta Europa, all’ombra della guerra. La prima decisione politica consiste nell’istituzione del Registro dei danni causati dall’aggressione russa contro, incrementati da una scellerata condotta bellica indiscriminata. Questa decisione, privata come molte altre di risonanza mediatica, è stata presa da quaranta Stati del Consiglio d’Europa riunitisi a Reykjavik, nella piccola Islanda, il 23 maggio ...

In quellesettimane Matteo superò Guido Pella al primo turno per 64 36 64 60, Botic Van de Zandschulp al secondo per 63 64 76 (9 palle break salvate su 9), Aljaz Bedene al terzo per 64 ...... ha scritto numerose opere teatrali, romanzi, operee sceneggiature cinematografiche, ... ha affermato Britto che a Caracas ieri ha ricevuto il prestigioso grado accademico insieme aaltre ...... camminate sportive nel centro storico di Macerata e Corridonia per attraversare un percorso urbano volto a valorizzare le ricchezze artistiche, architettoniche,e culturali dellecittà; ...

Le due storiche scelte occidentali per difendere e ricostruire l’Ucraina Linkiesta.it

PESARO Parcheggio gratuito in centro storico e zona mare, due ore in pausa pranzo nei giorni feriali, e dieci minuti di tolleranza rispetto al ticket. Una proposta che viene dall’opposizione ...Luiss Roma batte al photofinish, e per la prima volta nei suoi venticinque anni di storia, la Sebastiani Rieti compiendo una vera e propria impresa ...