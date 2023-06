Le 12 scarpe da trail running del momento | così belle che puoi usarle anche in città

Leggi su gqitalia

(Di sabato 17 giugno 2023) Ci sono almeno tre ottimi motivi per darsi al. È un allenamento aerobico fantastico ed è pura avventura. Scegliere ledaè però una faccenda seria. Questi modelli devono garantire ottime prestazioni sui terreni irregolari, secchi efangosi. Si parte dalla base, con suole dall'aderenza eccellente grazie a mescole super grippanti, con punta e tallone rinforzati, solette con supporto e rivestimenti esterni progettati per essere idrorepellenti e traspiranti. Obiettivo: facilitare qualsiasi corsa in montagna (e perché no,il trekking veloce e leggero,se per il trekking in senso stretto è comunque meglio scegliere lededicate). Oggi, poi, leda ...