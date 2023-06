Lazio | Raul Moro a un passo dall'addio

Incerto invece il futuro di Furlanetto, Kamenovic, Marino, Lombardi, Jony, Andrè Anderson eMoro, che nelle scorse estati, in tempi diversi, erano stati inseriti nei piani dellae ora ......è quella diMoro . Il Real Oviedo vorrebbe trattenerlo in prestito in Segunda Division per un altro anno, ma va ridiscussa la questione dello stipendio finora pagato in gran parte dallaa ...MISTER 32 MILIARDI - Il terzo posto nella classifica dei marcatori della Liga (dietro ae ... 3 in Coppa Uefa , inutili per il risultato finale, e 2 in Coppa Italia contro la; proprio contro ...

Calciomercato Lazio, Raul Moro ad un passo dall'addio. Ultime Lazio News 24

Incerto invece il futuro di Furlanetto, Kamenovic, Marino, Lombardi, Jony, Andrè Anderson e Raul Moro, che nelle scorse estati, in tempi diversi, erano stati inseriti nei piani della Lazio e ora ...Calciomercato Lazio, i biancocelesti lavorano anche in uscita: ad un passo la cessione di Raul Moro all’Oviedo. I dettagli. Dopo la definizioni delle cessioni di Escalante e Acerbi, il calciomercato L ...