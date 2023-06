Sarri e Mourinho:e Roma vanno sul sicuro . Atalanta, Fiorentina, Bologna: quante. Lecce, Frosinone e Verona: le panchine da assegnare . Genoa e Cagliari: restano Gilardino e Ranieri ....48 domande in meno rispetto all'anno scolastico 2022/2023 - dicono - per non parlare delle...presunzione di poter aiutare più famiglie rinunciando addirittura al contributo della Regione... per non parlare dellein essere che nella delibera non vengono menzionate. Oltretutto il ...presunzione di poter aiutare più famiglie rinunciando addirittura al contributo della Regione. ...

Lazio: conferme dalla Turchia, ecco l'offerta per Gedson Fernandes Calciomercato.com

Dalla Turchia arrivano conferme sull'interesse della Lazio per Gedson Fernandes. Secondo il quotidiano Fanatik, i biancocelesti sono pronti a offrire 20 milioni di euro per il centrocampista portoghes ...Qualcosa si muove al MEF per le nomine delle partecipate di secondo livello. E con qualche sorpresa. Perché invece del lanciatissimo Stefano Acanfora (fortemente sponsorizzato dal potente sottosegret ...