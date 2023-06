Lavoro | Furfaro Pd | ' piazze non si commentano | si frequentano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) Roma, 17 giu (Adnkronos) - "Lenon si, si. Questo fa una forza politica che vuole cambiare il Paese e ha a cuore la vita degli italiani. Così si costruisce un'alternativa larga a questo governo, con chi ha il coraggio di opporsi all'idea che la precarietà sia un destino ineluttabile e un'idea di società immodificabile". Lo dice Marco, della segreteria Pd. "Oggi con Elly Schlein saremo in piazza perché la lotta alla precarietà, per undignitoso, per un sistema in cui le imprese possano competere sull'innovazione e non sullo sfruttamento, per un reddito minimo contro la povertà sono e saranno le battaglie del nostro PD. Serve un'alternativa a questa destra e dobbiamo costruirla in modo netto, unito e credibile. Ne ha bisogno l'Italia che fatica”, aggiunge.