Lavori obbligatori nelle case da 50 000 euro | ultimissime novità UE | tempi e modi | Paura delle famiglie

(Di sabato 17 giugno 2023) Il parlamentopeo ha fissato verso la fine dell’estate la prossima revisione della direttiva sulle “green”. La classe energetica degli edifici va migliorata. Forse non tutti hanno sentito parlare della Energy Performance of Building Directive, comunemente chiamata direttiva EPBD. In Italia come all’estero se ne sta discutendo in quanto fissa scadenze e obiettivi relativi ai consumi energetici degli edifici. Lefiche e gli interventi variano a seconda che si tratta di immobili residenziali o meno, ma isono stretti e i prezzi non certo bassi. Il 31 agosto si terrà perciò una revisione della direttiva per raggiungere un accordo finale tra Parlamento, Consiglio e Commissione dell’Unionepea. Ci saranno dei costi paria decine di migliaia diper alcuni ...