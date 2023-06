L’attacco di ‘Cerreto Riparte’ | “Dopo 12 giorni l’acqua è ancora inquinata”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviam oe pubblichiamo la nota stampa del gruppo consiliare e politico “Cerreto Riparte”, sulla questione acquada 12. La nota – “In passato eravamo abituati ad assistere a sporadici inquinamenti tra settembre e ottobre, da quest’anno, invece, abbiamo iniziato a giugno. E12. Perfino per la festività patronale di Sant’Antonioè rimasta tale. Avevamo proposto la dilazione in 5 rate del pagamento della bolletta idrica, anche in virtù di tutti questi disagi. Avevamo proposto di ridurre il ruolo idrico per il 2021 e per il 2022. Per il 2022, solo da qualche giorno, l’addetto alle letture (che graverà per altri 17000€ sulla bolletta dei cerretesi) sta prendendo i ...