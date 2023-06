L’Atalanta sfida il “gemello” inglese Bournemouth il 29 luglio in amichevole

(Di sabato 17 giugno 2023) Un test match internazionale si inserisce ufficialmente all’interno della preparazione alla nuova stagione del: sabato 29i nerazzurri affronteranno infatti inil, clubche milita in Premier League. La partita si disputerà al Vitality Stadium, stadio di casa delle “Cherries” con fischio di inizio alle ore 15 inglesi (le 16 italiane). La societàdella costa sud occidentale del Regno Unito, fondata nel 1899, ha forti tratti di somiglianza con la Dea. E non usiamo a caso questa parola: la squadra allenata da Gary O’Neill, che quest’anno ha conquistato la salvezza chiudendo al quindicesimo posto con 39 punti, ha un logo che ricorda sinistramente quello nerazzurro, specialmente per il dettaglio del profilo facciale e dei capelli ...

