L' Antimafia sgombera l' ex hotel Astor | occupazione abusiva Ma Kata non si trova

(Di sabato 17 giugno 2023) L'exdi via Maragliano a Firenze, occupato da decine di famiglie dove viveva anchela bambina peruviana di 5 anni scomparsa dal primo pomeriggio di sabato scorso eto questa mattina, è oggetto di un decreto di sequestro preventivo, emesso dal giudice delle indagini preliminari di Firenze, su richiesta della Direzione Distrettuale. La struttura era stata occupatamente, tra il 19 settembre 2022 e il giugno 2023, da cinquantaquattro persone, suddivise in diciassette nuclei familiari, di cui diciannove minori. «I sopralluoghi compiuti dalla polizia giudiziaria, in occasione del tentato omicidio del 28 maggio 2023 e, successivamente, dell'ipotizzato sequestro di persona a scopo di estorsione di Mialeya Chiclio ...