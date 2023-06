L' Amica Geniale vi piace? Su Netflix c' è l' imperdibile versione americana | titolo e trama

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 17 giugno 2023) L'andrà in onda stasera su Rai 3 in replica. Se tiquesta serie non potete perdervene una 'gemella' disponibile su: ecco ile laL'è la serie della Rai che racconta le vicende del libro della scrittrice anonima che lavora sotto lo pseudonimo di Elena Ferrante. La storia è particolarmente commovente perché racconta di un'amicizia importante, quella tra Elena "Lenù" Greco e Raffaella "Lila" Cerullo. Trattasi di due ragazzine che vivono e crescono nella Napoli degli anni '50. Mentre questa sera vedremo su Rai 3 le repliche della prima stagione del prodotto, già sappiamo che esso è arrivato al quarto capitolo, dopo il secondo ('Storia del nuovo cognome' andato in onda nel 2020) e il terzo ('Storia di ...