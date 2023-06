L’Africa lancia la mediazione tra Ucraina e Russia

Leggi su formiche

(Di sabato 17 giugno 2023) Sei presidenti africani, tra cui quello dell’Unione Africana (UA), il leader comoriano Azali Assoumani, sono in missione inquesti giorni per facilitare un dialogo costruttivo tra i due Paesi. Il tentativo di appeasement con Vladimir Putin, l’aggressore, ricorda in parte quello storico (fallito) di Neville Chamberlain, ma è anche fortemente interessato. Infatti i presidenti di Comore, Repubblica del Congo, Senegal, Sudafrica, Uganda e Zambia vogliono incontrare l’omologo russo a Mosca per discutere innanzitutto dell’accordo sui cereali del Mar Nero. Putin ha minacciato di ritirarsi dall’intesa del grano il prossimo mese. Un’ulteriore complicazione per quei Paesi, i più colpiti dalle dinamiche di insicurezza (alimentare, energetica, economica) conseguenti al conflitto russo in. Più in generale, molti membri ...