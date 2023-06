L’Africa lancia la mediazione tra Kyiv e Mosca

Leggi su formiche

(Di sabato 17 giugno 2023) Sei presidenti africani, tra cui quello dell’Unione Africana (UA), il leader comoriano Azali Assoumani, sono in missione in Ucraina e Russia questi giorni per facilitare un dialogo costruttivo tra i due Paesi. Il tentativo di appeasement con Vladimir Putin, l’aggressore, ricorda in parte quello storico (fallito) di Neville Chamberlain, ma è anche fortemente interessato. Infatti i presidenti di Comore, Repubblica del Congo, Senegal, Sudafrica, Uganda e Zambia vogliono incontrare l’omologo russo aper discutere innanzitutto dell’accordo sui cereali del Mar Nero. Putin ha minacciato di ritirarsi dall’intesa del grano il prossimo mese. Un’ulteriore complicazione per quei Paesi, i più colpiti dalle dinamiche di insicurezza (alimentare, energetica, economica) conseguenti al conflitto russo in Ucraina. Più in generale, molti membri dell’UA si sono astenuti dalle ...