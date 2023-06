Lada | l' auto di lusso russa non si accende alla presentazione

(Di sabato 17 giugno 2023) Non il migliore degli esordi: la nuovadi, non si è accesa il giorno della sua stessa. L'uomo al volante è Herman Gref, capo di Sberbank, ovvero la più grande ...

Non il migliore degli esordi: la nuova auto di lusso russa, non si è accesa il giorno della sua stessa presentazione. L'uomo al volante è Herman Gref, capo di Sberbank, ovvero la più grande banca di Russia, che dopo diversi tentativi ... sia la Vaz di Togliatti stanno presentando nuovi modelli, tra cui alcuni già elettrici, Insomma alla fine i veleni occidentali si sono rivelati un ricostituente per l'industria russa dell'auto.

Presentano la nuova Lada di lusso «made in Russia», ma l’auto non si accende Corriere TV

Al volante - davanti a giornalisti e fotografi - Herman Gref, il capo di Sberbank, la più grande banca russa. La scena filmata al Forum di San Pietroburgo ...