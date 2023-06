L’abbraccio tra Conte e Schlein alla manifestazione M5S La segretario PD | “Qui per dare un segnale e unire le nostre forze”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) Prima della partenza del corteo “Basta vite precarie” organizzato a Roma dal Movimento 5 Stelle, Giuseppeha incontrato la segretaria Pd Elly. I due si sono abbracciati, poi l’esponente dem ha rilasciato una dichiarazione di sostegno: “Volevamoundella nostra volontà sui temi del contrasto della precarietà e sul reddito per le persone che versano in condizioni di povertà di voleri nostri sforzi anche fuori nel Paese, non solo in Parlamento”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.