L' abbraccio di Schlein e Conte nella piazza M5s | prove di campo largo contro Meloni

(Di sabato 17 giugno 2023) "Laè piena, c'è una risposta al di là delle aspettative. E' unaaperta". Giuseppeè soddisfatto della prima manifestazione organizzata dal M5sil governoe le politiche sul lavoro. Ha incassato il sostegno della segretaria del Pd Elly, che ieri ha cambiato idea dopo una telefonata cone ha deciso infine di farsi vedere in. Untra i due ha dato IL via al corteo. "Grazie per essere venuta", ha dettoalla leader dem. "Abbiamo voluto testimoniare la volontà di unire le forze con le altre opposizioni. Ci sono terreni su cui è possibile unire le forze, uno di questi è la battaglia per il salario minimo e il lavoro di qualità", ha ...

ROMA " "La piazza è piena, c'è una risposta al di là delle aspettative. E' una piazza aperta". Untra Giuseppe Conte ed Ellydà il via alla manifestazione Cinque Stelle contro le politiche del governo sul lavoro. "Grazie per essere venuta", ha detto Conte alla leader dem, che ...Arrivata in piazza della Repubblica, Ellyha subito raggiunto la testa del corteo per salutare Conte con une un bacio sulle guance. "Avete fatto bene a mobilitarvi, Giuseppe " ha ...I due si sono salutati con une un bacio sulle guance.A CONTE: LAVORIAMO INSIEME "Lavorare insieme contro la precarietà, per il salario minimo e per il reddito. Avete fatto bene a ...

M5s in piazza contro la precarietà, abbraccio tra Conte e Schlein Agenzia ANSA

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La segretaria partecipa alla manifestazione dei grillini contro le politiche sul lavoro del governo: "Su questi temi possiamo unire le forze". L'ex premier ringrazia. Al corteo anche Fratoianni. Il Te ...