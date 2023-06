La vita per il vino di Hernanes | il Profeta ?

Leggi su panorama

(Di sabato 17 giugno 2023) Dall’erba dei campi da calcio agli ettari di un vigneto. Sono tanti, sempre di più i calciatori che una volta appese le scarpette al chiodo hanno intrapreso la strada imprenditoriale, iniziando a produrre proprio, nettare degli Dei, vietato negli anni del loro professionismo. Alexis Sanchez, ex Inter e Udinese ha scelto il Friuli, Buffon ha tre linee diin Salento, Barzagli ha dei vigneti in provincia di Messina, Pirlo ha la sua società agricola vicino Brescia, Spalletti ha scelto le colline fiorentine, oltre al famoso Amarone di Malesani in Valpolicella. In Salento, Wesley Sneijder produce Negroamaro, Marek Hamsik ha ceduto alle bollicine del Prosecco. Poi è arrivato Anderson, l'ex "" di Lazio, Inter e Juve. Ha fondato la sua azienda "Ca' del" nell'astigiano, altro ...