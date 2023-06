La tregua forzata di FI | tutti sotto la nuova gigantografia di Berlusconi

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 giugno 2023) Piazza San Lorenzo in Lucina, Roma. Dopo aver lasciato Palazzo Grazioli Forza Italia traslocò qui la sede del partito. Un appartamento di circa 300 metri quadrati in un antico edificio protetto dalle Belle arti, preso in affitto per 130 mila euro l'anno circa 11 mila euro al mese; niente rispetto ai 40 mila euro mensili di Palazzo Grazioli. Qui, al terzo piano, si è tenuta, ieri, la prima conferenza stampa dopo la scomparsa di Silvio. La sala è gremita di giornalisti, seduti al tavolo ci sono: il coordinatore nazionale Antonio Tajani, il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, la capogruppo al Senato Licia Ronzulli e il capo delegazione al Parlamento europeo Fulvio Martusciello. A vigilare dietro di loro unadel Cavaliere. È stata fatta fare da poco e si aggiunge alle altre immagini che ci sono appese sulle pareti della sede, una ...