La strada verso la transizione ecologica non è quella invasa dai camion

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) Mentre i cambiamenti climatici e lo smog richiederebbero di spostare il trasporto di merci dalla gomma al ferro per ridurre le emissioni di gas serra e di gas nocivi per la salute, in Italia è boom di mezzi pesanti: tra il 2000 e il 2020 il parco circolante degli autocarri per il trasporto merci e per uso speciale ha toccato la quota record di 5.159.187 unità. Rispetto al 2000, quando erano 3.377.573, la crescita è di oltre il 52%. Sono i dati diffusi dall’Osservatorio sulla Mobilità sostenibile di Airp (Associazioni Italiana Ricostruttori Pneumatici). La regione con il parco autocarri più sviluppato è la Lombardia (738.264), seguita da Sicilia (431.107), Veneto (425.784) ed Emilia-Romagna (415.827). Nonostante la crescita del numero dei mezzi, non c’è stato però un rinnovamento del parco circolante degli autocarri: iche circolano sulle strade italiane sono ...