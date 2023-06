La storia di Cesare Lombroso | il padre della criminologia moderna

Leggi su dilei

(Di sabato 17 giugno 2023) L’abisso oscuro che si cela nell’animo umano è un mistero insondabile, una domanda che ci tormenta da sempre: cosa spinge una persona a compiere atti criminali? Cosa scatena quella scintilla malvagia che trasforma un individuo in un trasgressore delle leggi e dei valori morali? In ogni caso, comprendere le forze che alimentano la criminalità significa affrontare il lato più tenebrosonostra natura umana, ma anche aprirsi alla speranza di trovare nuovi percorsi di redenzione e di cambiamento., una figura affascinante e discussa, è ricordato come il. Uomo di straordinaria intelligenza e inesauribile curiosità,ha dedicato la sua vita alla comprensione delle origini...