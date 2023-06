La serie fenomeno ‘Mare Fuori’ diventerà un film | c’è l’annuncio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo tre stagioni di grande successo, la quarta di Mare Fuori è sul set e lo sarà fino a settembre ma intanto si lavora ad unspin off dellaamata dai giovani che ha al centro i ragazzi dell’Istituto Penale per Minori di Napoli. Lo ha annunciato ai Nastri d’argento Grandia Napoli il produttore Roberto Sessa di Picomedia artefice del progetto andato ben oltre ogni aspettativa. “Stiamo sul set da circa un mese con la quartaconsegneremo alla Rai nei tempi e poi decideranno per la messa in onda“, ha detto Sessa dei nuovi episodi ancora con la regia di Ivan Silvestrini. E poi l’anticipazione: “stiamo preparando per l’anno prossimo un“. Mare Fuori è ladell’anno ai Nastri d’argento Grandi ...