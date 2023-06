La scomparsa della piccola Kata | sgomberato il palazzo occupato Il messaggio | Sono con lei in Germania ora

(Di sabato 17 giugno 2023) Mentre resta in piedi il misterodi, la bimba di 5 anni di origine peruviana sparita dalda decine di famiglie in cui viveva anche la sua, le forze dell'ordine ...

Scrive così in una lettera su Il Messaggero il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che dice di aver "provato una grande tristezza" nell'apprenderedel Cavaliere e ricorda: "Il mio ...Tra le ipotesi, quella più accreditata, è una sorta di "guerra degli affitti" per vivere nell'ex hotel, da oggi sgomberato. Secondo le testimonianze acquisite, per entrare nell'...... scaturisce dalle indagini per il tentato omicidio avvenuto il 28 maggio scorso, quando un uomo precipitò da una finestra durante dei tafferugli, edi Kata dello scorso 10 giugno . Il ...

Bambina scomparsa, sesto giorno senza Kata. Carabinieri all'ex Astor in un garage, due donne interrogate in procura LA NAZIONE

– È in atto lo sgombero dell'ex hotel Astor, lo stabile occupato in via Maragliano a Firenze da dove sabato scorso è scomparsa la piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni che… Leggi ...Le forze dell’ordine hanno sgomberato l'Hotel Astor di Firenze, la struttura occupata da decine di famiglie dove vive anche Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa esattamente ... La famiglia ...