La rissa social diventa spedizione punitiva | 17enne picchiata dalle amiche

Tutto parte da una serie di post suinetwork che il 56enne aveva scritto per offendere la ... Video del giorno "Youtuber filmano le auto distrutte":davanti all'asiloLa NBA ha sospeso Ja Morant per 25 partite dopo un video sui(il secondo) in cui la stella dei Grizzlies teneva in mano una pistola. Si tratta della nona ...delle quali legate alla celebre...I passanti li hanno aggrediti sfiorando la. Il papà di Manuel sui: "Un mondo infame". Perquisite ieri la casa del guidatore e la sede della ...

La rissa social diventa spedizione punitiva: 17enne picchiata dalle ... ilGiornale.it

una vera e propria rissa fra ragazze davanti ad un locale della movida Nissena ... L’aggressione dopo la lite sui social L’episodio risale a tre giorni fa quando la ragazza, a quanto pare dopo alcune ...Ci sono diversi video e immagini che circolano sui social network ma non c'è stata ancora chiarezza in merito: la prima ipotesi appare la più probabile ma non ci sono ancora informazioni precise.