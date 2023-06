Continua la costruzione dellache dal prossimo agosto giocherà in Serie B. Successivamente all' approvazione del bilancio , il club lavora sui volti che faranno parte del nuovo corso blucerchiato. Passando dalla ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Latargata Radrizzani prende forma . La rifondazione dell'area sportiva del club è a buon punto: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club ligure sarebbe a un passo dal ...Andrea Radrizzani AFPvita E invece l'approvazione del bilancio ha aperto una finestra sul ... ovvero i 30 milioni che Radrizzani e Manfredi metteranno nelle casse dellaper pagare ...

La nuova Sampdoria: Pecini uomo mercato, Grosso in panchina ItaSportPress

Il centrocampista della Sampdoria volerà in Grecia ... che sancirà l'intesa e l'inizio di una nuova avventura professionale a 30 primavere.Da oggi il via alle opzioni di controriscatto, dal 1 luglio via al calciomercato Per impostare la nuova stagione Sean Sogliano dovrà valutare anche i rientri dai prestiti. Infatti tonano a disposizion ...