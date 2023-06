La morte di Berlusconi nella narrazione dei maggiori quotidiani cartacei

I figli di Silviohanno voluto ringraziare per l'affetto dimostrato in occasione delladel padre, e lo hanno fatto acquistando una pagina sui maggiori quotidiani italiani. Il messaggio, rivolto agli ......di abitante a Milano 2 per trent'anni e di come tale quartiere fosse stato edificato da...scudetto della stella ("opera del destino corroborato da circostanze molto terrene") e la...Il rallentamento dei lavori parlamentari della settimana appena trascorsa, dovuto alladi Silvioe al lutto nazionale, non c'entra nulla. L'iniziativa di Ciriani era già prevista, il ...

Morte Berlusconi, Putin chiede minuto di silenzio al Forum di San Pietroburgo. VIDEO Sky Tg24

la cosa potrebbe essere fatta in tempi brevissimi e Pordenone - a questo punto - sarebbe la prima città in Italia a dedicare una piazzetta a Berlusconi. Cosa del resto possibile anche subito dopo la ...Antonio Tajani assume il ruolo di leader ad interim di Forza Italia, dopo la morte di Silvio Berlusconi. Tajani, attualmente vicepremier, è il trait d’union con la famiglia di Berlusconi e il punto di ...